Xiaomi 11 LE Bu Haftaya Görücüye Çıkacak

Xiaomi’nin bu ayın sonuna kadar Xiaomi 12 serisini piyasaya sürmesini bekliyoruz. Bunun öncesinde şirket, bir başka Xiaomi 11/Mi 11 serisi telefon daha çıkaracak. Şimdi bu yeni akıllı telefonun teknik özellikleri oraya çıktı. Yeni bir rapora Xiaomi yakında ‘Mi 11 LE’ adlı bir telefonu görücüye sunacak.

Telefonun kod adı (Lisa) ve TENAA’dan model numarası (2107119DC), daha önce piyasaya çıkan Xiaomi 11 Lite 5G NE‘den başka bir şey olmayacağını ortaya koyuyor. Ancak bazı nedenlerden dolayı şirketin kendi ülkesinde yeni bir adla satışa çıkacak.

Hepsi bu kadar değil. Çin’den bir TikToker, bu akıllı telefonun 9 Aralık’ta piyasaya çıkacağını açıklayan bir video yayınladı. Son olarak bilgiler cihazın büyük olasılıkla Android 11 tabanlı V12.5.6.0.RKOCNXM işletim sistemine sahip olacağını söylüyor.

Telefonun MIUI kodunda Mi 11 LE olarak listelenmesine rağmen, Xiaomi 11 LE 5G olarak resmiyet kazanma şansı yüksek. Şu anda, LE’nin ne anlama geldiğinden emin değiliz. Muhtemelen, ‘Lite Edition’ anlamına geliyor.