Xiaomi 12, Snapdragon 8 Gen 1 İşlemciye Sahip Olacak

Qualcomm bugün Snapdragon 8 Gen 1 olarak adlandırılan; yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon işlemcisini piyasaya sürdü. Bu, şirketin yeni bir ada sahip ilk ürünü oldu. Bu yeni işlemci tarafından desteklenen cihazlar, bu aydan itibaren görücüye çıkacak. Xiaomi de yeni telefonu Xiaomi 12‘yi bu işlemciyle satışa sunacak.

Şirket tarafından paylaşılan teaser posteri; Xiaomi 12’nin Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile çıkış yapan ilk akıllı telefon olacağını iddia ediyor. Ancak resmi lansman tarihi henüz belli değil.

Güvenilir bir kaynağa göre Xiaomi; akıllı telefonu arkada 50+50+50 megapiksel kamera çözümü ile piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu, yüksek çözünürlüklü ultra geniş açılı lens ile birlikte büyük bir ana sensör; ve başka bir yüksek çözünürlüklü periskopik telefoto kamerayı içerecek.

Kaynağımız, üç adet 50 megapiksel üçlü kamera sisteminin iki amiral gemisi serisinde piyasaya sürüleceğini de sözlerine ekledi. Söz konusu diğer amiral gemisi serisinin Samsung Galaxy S22 serisi olabilir.

Dolayısıyla, Xiaomi 12 serisi içinde en azından; en üst modelin bu üst düzey kamera sistemine sahip olmasını bekleyebiliriz. Beklenen diğer bazı özelliklerden bahsedecek olursak; 120W kablolu hızlı şarj ve 100W kablosuz hızlı şarj desteği ile 5.000 mAh‘a kadar pilden bahsedebiliriz.