Xiaomi 11T Pro Hindistan Pazarında Satışta!

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, 11i serisini Hindistan pazarında satışa sunmuştu. Bugün itibariyle Xiaomi, yeni akıllı telefonu olan 11T Pro modelini de Hindistan pazarında satışa sundu.

Geçtğimiz aylarda Xiaomi 11T Pro modelini düzenlediği lansman ile teknoloji dünyasına tanıtmıştı. Birçok dikkat çekici özelliği bulunan 11T Pro modelinde en dikkat çeken ise Snapdragon 888 olmuştu. Ayrıca Xiaomi, 11T Pro kullanıcılara 3 yıllık Android ve 4 yıllık güvenlik garantisi sözü verdi.

11T Pro, Dolby Vision desteği ile beraber Gorilla Glass Victus korumasına sahip bir ekran ile geldi. Ayrıca ekran özellikleri açısından 6.67 inç 120 Hz ekran tazeleme özelliklerine sahip. Ekranın ön kısmında yer alan selfie kamerasına 16 MP ile beraber inşa edilmiş. Daha önceki modellerinde ekran üzerinde bulunan parmak izi okuyucu ve seride güç düğmesinde yer aldı.

Ana kamera ünitesinde ise 108 MP ana kamera ve buna ek olarak 8 MP ultra geniş ve 5 MP Makro çekim kameraları yer aldı. Hızlı şarj konusunda oldukça iddialı olan Xiaomi, 120 W hızlı şarj desteği sunan 5000 mAh bir bataryaya sahip. Hızlı şarj özellikleri ise 17 dakikada %100 dolum sağlaması birçok kullanıcı tarafından çok beğenildi.

Xiaomi 11T Pro renkl seçeneklerinde birçok seçenek sunuyor. Siyah, beyaz ve mavi renklerinin yanı sıra 3 farklı bellek alanını kullanıcılarına sundu. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı olan Xiaomi 11T Pro, yaklaşık 590 dolar fiyat bandında Hindistan pazarında yerini aldı.

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