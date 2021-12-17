Xiaomi 12 Ekran Detayları Belli Oldu!

Xiaomi yeni yıla giriş yapmadan önce son ürünlerinden olan Xiaomi 12 serisinin ekran detayları su üzerine çıkmaya başladı. Xiaomi 12 serisinin kamera çıkıntıları olacak. Ultra modelinde ise birçok kamera ve diğer sensörlerle bezenmiş olacak.

Xiaomi 12’nin arkasında çift LED flaşı ve gayet normal boyutlarda üç kamera göze çarpıyor. Ayrıca bu kameraların özel bir kaplama ile kaplanacağı söyleniyor. Ancak bu kaplama bilgisi resmi bir şekilde doğrulanmadı. Arka kamera boyutu 50 MP‘lik olacak.

Xiaomi 12 ise 6.2 inçlik bir ekrana sahip. 1080p+ çözünürlüğe sahip olacak ve önceki modelde olduğu gibi sol ve sağ kenarları kavisli olacak. Ayrıca Xiaomi 12 için 67 W hızlı şarj desteği de onayladı. Özellikle 4500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Ancak bazı kaynaklar bu bataryanın 5000 mAh büyüklüğünde olabileceğini söylüyor.

Xiaomi 12’nin işletim sisteminde ise tanıdığımız Snapdragon 8 Gen 1 yer alacak. Bu işletim ile piyasada birçok akıllı telefona meydan okuyabilecek.

Xiaomi 12’nin ilk olarak Asya pazarında raflarda olacağı biliniyor. Fiyat olarak yaklaşık 920 dolar bandında olacak. Genel olarak piyasadaki akıllı telefonlara baktığımız zaman bu fiyat bandı birçok kullanıcı için çok yüksek düzeyde. Ancak tanıtım tarihi yaklaştığı zaman daha net bilgilere kavuşacağız.

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