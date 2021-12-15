Xiaomi 12 Pro, Ekran Altı Kameraya Sahip Olacak

Son zamanlarda, bazı uygulamalarda MIUI 13 logosu ortaya çıktı. Aynı zamanda, yeni özellikleri gösteren birden fazla video da yayınlandı. Bu arada ortaya çıkan Xiaomi videolarından biri Xiaomi 12 Pro’yu gözler önüne seriyor.

Kaynağımıza göre, MIUI 13’e ilk bakış videolarında gösterilen akıllı telefon bir Xiaomi 12 Pro olabilir. Çünkü şirkette böyle bir ön tasarıma sahip başka bir telefon yok.

Videolara bakacak olursak telefon, dörtlü kavisli bir ekrana sahip olacak ancak ekran Mi 11 serisindeki kadar kötü olmayacak. Bu nedenle, biraz daha kalın üst ve alt çerçevelere sahip olmasını bekliyoruz.

Souce/Xiaomiui

En önemlisi videolardaki cihaz; Xiaomi’nin CUP (Camera Under Panel) adını verdiği bir ekran altı kameraya sahip olacak. Bu nedenle, daha önce Xiaomi MIX 4 gibi bir ekran kamerasına sahip olacağı söylentileri çıktığı için telefonun Xiaomi 12 Pro olduğunu düşünüyoruz.

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