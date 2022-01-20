Xiaomi 12 Geekbench Testleri

Xiaomi’nin en gözde akıllı telefonlarından olan Xiaomi 12, Çin pazarının ardından dünya pazarında yer aldı. Dünya pazarında çok büyük ilgi ile karşılaşan Xiaomi 12, birçok teste tabi tutuldu. Xiaomi 12 girdiği testleri başarı bir şekilde tamamladı.

Dünya pazarında yer alacak hemen hemen her ürün bilindiği üzere belirli testlerden geçiyor. Xiaomi 12’de bu testlerden geçti. Özellikle Xiaomi 12’in Geekbench testleri büyük merak konusu olmuştu. Geekbench testlerinin ardından Xiaomi 12’nin diğer akıllı telefonlarla karşılaşması rahat bir şekilde yapılmaya başlandı.

Çin piyasasında olan versiyon gibi Global versiyonunda da Snapdragon 8 Gen 1 seti yer alıyor. Bu set günümüz en son ve en iyi seti olarak biliniyor. Özellikle en çok merak edilen konulardan birisi olan RAM konusu, şu an için 8 GB olarak biliniyor ancak bu rakam şu anlık resmi bir şekilde açıklanmadı.

Android 12‘nin yanı sıra MIUI 13 ile gelen Xiaomi 12, global pazar içerisinde de bu özellikler ile yer alacak. Ayrıca bundan sonra gelecek olan modellerinde global olarak satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

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