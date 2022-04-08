Xiaomi 12 Lite ayrıntılarını ortaya çıktı

Xiaomi 12 serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana üç ay geçti ve aile hala tamamlanmadı – bir Ultra ve Lite modelimiz eksik. İkincisi yolda, TKDN ve EEC ile birlikte FCC sertifikasyon sürecini çoktan geçti.

Model numarası 2203129G olan telefon ayrıca bir Snapdragon 778G yonga seti tarafından desteklendiğini ortaya çıkaran bir Geekbench testinden geçti (2,4 GHz saat hızı bunun artıdan ziyade vanilya 778G olduğunu gösteriyor). Test birimi 8 GB RAM ile donatılmıştı ve Android 12 çalıştırıyordu. FCC belgeleri bunun MIUI 13 olduğunu doğruluyor.

Ayrıca, Xiaomi 12 ve 12 Pro‘da Snapdragon 8 Gen 1 ve 12X‘te Snapdragon 870 ile daha üst düzey cihazlardır. X modeli, daha uygun fiyatlı bir Lite modeline olan ihtiyacı vurgulayan 700 €’luk bir fiyat etiketine sahiptir.

Sızdırılan bilgilere göre, Xiaomi 12 Lite, boyut olarak 12/12X (6.28”) ve 12 Pro (6.73”) arasına yerleştirecek 6.55” OLED ekrana sahip olacak. Üçlü kamera kurulumunun 64 MP ISOCELL GW3 sensörü (1/1.97”, 0.7 µm), ultra geniş ve makro kameraya sahip olduğu söyleniyor.

Xiaomi 12 Ultra‘nın önümüzdeki ay geleceği iddia ediliyor ve bu da Lite’ı tanıtmak için iyi bir zaman olacak.