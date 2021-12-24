Xiaomi 12 Özellikleri ve Fiyatları Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi 12 özellikleri ve fiyatları sızdırıldığı iddia edildi. Önümüzdeki hafta Xiaomi, Çin’deki bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon ailesi için büyük bir lansman düzenliyor. ‘Vanilya‘ Xiaomi 12 modeli şimdiden sızdırıldı ve çokça alay edildi ve şimdiye kadar beklediğinizden daha küçük bir telefon olacağını öğrendik, 6,28” ekranı 69,9 mm genişliğe izin veriyor.

Panel “yalnızca” 1080p iken, DisplayMate‘ten “A+” puanı aldığı zaten söyleniyor. Ayrıca Xiaomi 12’nin Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç almasını bekliyoruz. Spesifikasyon ayrıntılarının geri kalanının, fiyatlandırma bilgileriyle birlikte bugün Çin’de sızdırıldığı iddia ediliyor.

Xiaomi 12’nin 1.22um piksel boyutunda (ikiye ayrıldığında 2.44um), f/1.9 diyafram açıklığına ve OIS‘ye sahip 1/1.28” sensörlü 50 MP ana arka kameraya sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca 123 derecelik 13 MP ultra geniş, ve OIS‘li 3x zoom snapper.Depolama UFS 3.1 ve RAM LPDDR5‘tir ve telefon şaşırtıcı bir şekilde Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NSA ve SA 5G’yi destekler.Ekran 120 Hz yenileme hızına ve 16.000 parlaklık seviyesine sahiptir, yanı sıra HDR10+ ve Dolby Vision donanıma sahip.

Xiaomi 12 180g ağırlığında, MIUI 13 çalıştırıyor ve 67W kablolu şarj ve 30W kablosuz şarj ile 4.500 mAh pil ile geliyor. Stereo hoparlörler Dolby Atmos desteğine sahiptir.

Fiyat konusuna gelirsek Xiaomi 12’nin fiyatı tahminen şu şekilde;

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip temel modelin 3.699 CNY‘ye (mevcut döviz kurlarında yaklaşık 580 $ veya 512 €) mal olduğu söylenirken, depolamayı 256 GB‘a iki katına çıkarmak sizi 3.999 CNY (627 $, 554 €) tutar. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip en üst sürüm 4.399 CNY (690 $ veya 609 €) fiyat etiketine sahip olacak.

Bu sızıntıda yer alan her şey en azından makul görünse de, bu noktada doğrulanmamış bir söylenti olduğunu unutmayın, bu yüzden hiçbirini hafife almayın. Xiaomi, resmi açıklamayı yakın zamanda yapacaktır.

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