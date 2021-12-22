Xiaomi 12 Pro, Geekbench’te Rakipleri Solladı

Xiaomi, bugün sosyal medya aracılığıyla; hem Xiaomi 12 hem de Xiaomi 12 Pro’nun, müşterilerine “sektördeki en hızlı” performansı sağlamak için Qualcomm’un en yeni ve en büyük Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanacağını doğruladı.

Ancak Xiaomi, amiral gemileri için Snapdragon 8 Gen 1 kullanan tek telefon üreticisi değil. Samsung Galaxy S22 serisi, Realme GT 2 Pro, Oppo Find X4 Pro ve yakın zamanda piyasaya çıkan Motorola Edge X30, Xiaomi 12 Pro ile aynı amiral gemisi işlemciye sahip.

Fakat, Xiaomi rakiplerini sollayacak bir performans vaat ediyor. Yeni Geekbench kıyaslama sonuçlarına göre Xiaomi 12 Pro; tek çekirdekli testlerde 1246 ve çok çekirdekli testlerde 3903 puan almıştı. Karşılaştırmada Moto X30 çok daha düşük bir puan alarak Xiaomi 12 Pro’nun arkasında kaldı.

Ancak resmi Geekbench sonuçlarına göre; Xiaomi 12 Pro’nun çoklu çekirdek skorunda Dimensity 9000’in gerisinde kaldığını görebiliriz. Yeni MediaTek çipi; bu listedeki 3900’ün biraz üzerinde bir puana sahip olan Xiaomi 12’den farklı olarak; çok çekirdekli testte 4000’in üzerinde puan alıyor.