Günümüzün en popüler akıllı telefon markalarından birisi olan Xiaomi, son harikası olan Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Xiaomi 12 Pro parçalanıp yeniden monte edildi ve iç tasarımı kendisine hayran bıraktı.

Snapdragon 8 Gen 1 ile gelecek olan Xiaomi 12 serisi, Xiaomi 12 ile beraber amiral gemisi telefonunu 2022 yılında piyasaya sürecek. Özellikle sağlamlık açısından birçok özellik ile gelen Xiaomi 12 serisi, yapılan video ile tamamen parçalandı. Bu işlem sonrasında arka panelinin etrafındaki yapışkan contayı kırdıktan sonra, ana kartın ve kamera kümesinin üstte, pilin ortasında ve altta şarj parçasını, hoparlörleri ve haptiği barındıran yardımcı kartı göründü.



Anakartın çıkabilmesi için birçok konektör, modül, kamera ve ek karta giden bağlantıların çıkarılması gerekiyor. 12 Pro, Sony IMX 707 50MP kamera sensörü ile gelen ilk akıllı telefon ve yardımcı kamera sensörleri, çift 50MP Samsung JN1 sensörünü içeriyor.

LPDDR5 ve UFS 3.1 standartlarıyla SK Hynix teknolojisine sahip olan Xiaomi 12, titreşim motorunun iPhone‘un Taptic Engine’iyle karşılaştırılabilir olduğu söyleniyor.

Ayrıca Xiaomi 12 Pro 6.73 inç LTPO AMOLED ekrana sahip olacak. Xiaomi 12 Pro, 4600 mAh bir batarya ve bunu şarj edecek 120 W hızlı şarj kablosu ile beraber geliyor. Ayrıca Xiaomi 12 Pro’nun 50 W hızlı kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

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