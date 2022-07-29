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Xiaomi 12S Ultra’nın Kamera Detayları Ortaya Çıktı

Videoda YouTuber, büyük kamera modülünün “altında olanı gizlemek için estetik bir dikkat dağıtıcı” olabileceğini belirtiyor. Ve arka paneli çıkardıktan sonra, büyük kamera merceğinin altındaki üçlü kamera kurulumunda net bir görüş elde ediyoruz.

Ayşen Sıla

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xiaomi 12s ultra

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Xiaomi 12S Ultra, şirketin en yeni amiral gemisi sınıfı cihazları olarak duyurulmuştu. Geniş dairesel kamera modülü, tasarımının öne çıkan yönlerinden biriydi, ancak yeni bir sökme işlemi, lensin altında yer alan bileşenlerle ilgili bazı ilginç ayrıntıları ortaya çıkardı.

Video, amiral gemisi akıllı telefonu parçalayan bir YouTuber tarafından çekildi. Videoda YouTuber, büyük kamera modülünün “altında olanı gizlemek için estetik bir dikkat dağıtıcı” olabileceğini belirtiyor. Ve arka paneli çıkardıktan sonra, büyük kamera merceğinin altındaki üçlü kamera kurulumunda net bir görüş elde ediyoruz.

Burada ana sensörün ortada değil, solda yer aldığını görebiliyoruz. Ayrıca YouTuber, Xiaomi’nin 1 inçlik sensör boyutu iddiasını da teste tabi tutuyor. Ana görüntü sensörünü hem çapraz hem de yandan ölçtü ve her iki örnekte kameranın tam 1 inçten biraz daha küçük olduğunu gösterdi.

xiaomi 12s ultra

Adil olmak gerekirse, sensör akıllı telefondaki diğer tüm kameralardan hala daha büyük.  Ayrıca YouTuber, Xiaomi’nin 1 inç boyutunun reklamını nasıl yanlış yapmadığını da açıklıyor.  Görünüşe göre, görüntü sensörü boyutları hakkında konuşurken, ölçülen fiziksel boyut değil. Aksine, bu sensörün içine sığabileceği dairenin boyutuyla ilgili.

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KaynakYoutube

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