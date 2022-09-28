Xiaomi 12T serisi 200 MP kameraya sahip olacak

Xiaomi 12T serisi 4 Ekim’de piyasaya çıkıyor ve CEO Lei Jun’un Twitter’da yaptığı ve 12S serisindeki önemli güncellemelerden birini – 200 MP ana kamera sensörü – doğrulamak için yaptığı büyük açıklamanın öncesinde. En güncel sızıntılara dayanarak, normal Xiaomi 12T‘nin 108MP ana kamera ile yetinirken, yalnızca Xiaomi 12T Pro‘nun devasa sensörü almasını bekliyoruz.

Xiaomi 12T Pro’nun Samsung’un HP1 sensörünü – f/1.69 diyafram, Faz Algılama Otomatik Odaklama (PDAF) ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile 1/1.22” görüntüleyici kullanacağı söyleniyor. HP1 sensörü, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak 2,56μm piksel aralıklı 12,5MP sabit görüntülerden 50MP sabit görüntülere (1,28μm piksel) veya doğal olarak 200MP (0,64μm piksel) arasında değişen çeşitli çözünürlüklerde 16-1 piksel gruplama sunar.

Aynı 200MP sensör, çok uzun zaman önce incelediğimiz ve hem gündüz hem de gece çekimlerinde mükemmel detay koruması ve renkler sağladığını öğrendiğimiz Motorola Edge 30 Ultra‘da kullanılıyor. Xiaomi 12T serisi için söylentilerin geri kalanı arasında 1.220 x 2.712 piksel çözünürlüğe sahip 6.67” AMOLED ekranlar, 120W hızlı şarjlı 5.000mAh piller, 12T Pro için Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ve Xiaomi 12T için MediaTek’in Dimensity 8100‘ü yer alıyor.