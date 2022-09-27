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Xiaomi 12T ve 12T Pro 4 Ekim’de çıkıyor

Xiaomi 12T ve 12T Pro modellerinin tanıtımını 4 Ekim'de yapacak. Etkinlikte ayrıca bir tablet ve bir TWS kulaklığın da tanıtılması bekleniyor.

Ahmet Ekinler

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Xiaomi 12T ve 12T Pro 4 Ekim'de çıkıyor

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Yaklaşan Xiaomi 12T serisi için birkaç özellik sızıntısı gördük ve şimdi Xiaomi, lansmanın çok yakında olduğunu doğruladı – Etkinlik 4 Ekim Salı günü.

Lansman etkinliği afişi, etkinliğin saat 20:00 GMT +8’de başlayacağını detaylandırıyor. Bu saat ülkemizde 15:00’a denk geliyor. Facebook, YouTube ve Twitter’da ve Xiaomi’nin ana sayfasında canlı yayınlanacak.

Etkinlik afişinin başlığı, 12T Pro‘nun söylentili 200MP kamera sensörüne (Samsung’un Moto X30 Pro/Edge 30 Ultra‘da da gördüğümüz ISOCELL HP1 sensörüne) gönderme yapması normaldir. Etkinlikte ayrıca söylentili Redmi Pad tabletin ve yeni bir çift Redmi TWS kulaklığın tanıtımı yapılacak. Şimdilik elimizdeki tüm bilgiler bu kadar, ancak etkinliğe giden günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

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KaynakGsmarena

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