Xiaomi 13 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Günümüzün akıllı telefon piyasasında oldukça başarılı bir grafik çizen Xiaomi kendini geliştirmeye devam etmekte. Şirket çok yakında yeni amiral gemisi serisi olan Xiaomi 13 ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tanıtım tarihi yaklaştıkça sızıntılarda bir hayli artmakta. Xiaomi çıkaracağı 13 serisi ise kullanıcılar tarafından oldukça fazla beklenmekte. Sızıntılar arasında en dikkat çeken akıllı telefon Xiaomi 13 Pro oluyor.

Sızıntılara göre Xiaomi 13 Pro‘nun kavisli ve standart modelin düz bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Buna ekstra olarak her iki modelin de sağ tarafında ses açma kapama ve güç düğmesi bulunacak.

Seride ki akıllı telefonlar dikdörtgen kamera şeklinde olacak. Bunun yanında LED flaş ile birlikte iki yardımcı sensör de cihazlarda yer alacağı sızıntılar arasında.

Diğer teknik özelliklerine bakacak olursak 6.36 inç 120 Hz tazeleme hızı OLED panele sahip olması bekleniyor bunun yanında 1.5K ekran çözünürlüğüyle gelmesi bekleniyor.

Xiaomi 13 serisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacak. Yonga seti olarakta TSMC’nin 4 nm fabrikasyon sürecinden geçmeyi planlıyor. Aynı zamanda bir adet Cortex X3, iki adet Cortex A720, iki adet A710 ve üç adet Cortex A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapacak. Grafik bölümünde ise Adreno 740 kullanıcılar karşısına çıkacak.

13 serisinin ne zaman tanıtılacağı konusunda şirket henüz kesin bir tarih verilmedi ama en yakın sürede tanıtmayı amaçlıyorlar.

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