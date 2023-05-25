Xiaomi 13 Ultra Modelinin Avrupa Fiyatı Belli Oldu!

Xiaomi 13 Ultra yakında Avrupa’ya geliyor. Fiyatı resmi olarak açıklanmasa da birçok kaynak tarafından doğrulandı.

Xiaomi, 13 Ultra’nın Çin’den çıkıp uluslararası pazarlara çıkacağını doğruladı, ancak fiyat veya kullanılabilirlik tarihleri ​​hakkında herhangi bir şey belirtmedi. Yapılan haberlere bakılırsa, Xiaomi 13 Ultra Avrupa’da 1399 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Avrupa mağazalarına geldiğinde, Xiaomi 13 Ultra en iyi telefonlardan biri olacak. Hızlı bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,73 inç 144 piksel AMOLED, yalnızca 40 dakikada tamamen dolan 5.000 mAh pil ve birinci sınıf metal ve deri tasarım içeriyor.

Xiaomi 13 Ultra modelinin ülkemizde ne kadar fiyat etiketi ile satışa çıkacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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