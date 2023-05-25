Ana SayfaAkıllı TelefonXiaomi 13 Ultra Modelinin Avrupa Fiyatı Belli Oldu!

Xiaomi 13 Ultra Modelinin Avrupa Fiyatı Belli Oldu!

Xiaomi 13 Ultra yakında Avrupa'ya geliyor. Fiyatı resmi olarak açıklanmasa da birçok kaynak tarafından doğrulandı.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
22
xiaomi 13 ultra

Yeni Citroen Rugged My Ami Buggy sınırlı üretimle satışa çıktı

Citroen, kompakt My Ami elektrikli otomobilinin sağlam bir versiyonunu piyasaya sürdü. Bu, My Ami Buggy...

Xiaomi 13 Ultra yakında Avrupa’ya geliyor. Fiyatı resmi olarak açıklanmasa da birçok kaynak tarafından doğrulandı.

Xiaomi, 13 Ultra’nın Çin’den çıkıp uluslararası pazarlara çıkacağını doğruladı, ancak fiyat veya kullanılabilirlik tarihleri ​​hakkında herhangi bir şey belirtmedi. Yapılan haberlere bakılırsa, Xiaomi 13 Ultra Avrupa’da 1399 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Avrupa mağazalarına geldiğinde, Xiaomi 13 Ultra en iyi telefonlardan biri olacak. Hızlı bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,73 inç 144 piksel AMOLED, yalnızca 40 dakikada tamamen dolan 5.000 mAh pil ve birinci sınıf metal ve deri tasarım içeriyor.

xiaomi 13 ultra

Xiaomi 13 Ultra modelinin ülkemizde ne kadar fiyat etiketi ile satışa çıkacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Oppo Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro Plus tanıtıldı – fiyatı ve özellikleri

-- Reklam --

Dönen çerçeveli Samsung Galaxy Watch 6 Classic geliyor

Samsung, bu yılın sonlarında gerçekleşmesi beklenen Galaxy Watch 6 akıllı saat serisinin lansmanı için hazırlanıyor. Son zamanlarda ortaya çıkan...
Önceki İçerik
Sony PlayStation, canlı hizmet oyunlarını tanıtmaya hazırlanıyor
Sonraki İçerik
Assassin’s Creed Mirage Oynanış Fragmanı Yayınlandı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021