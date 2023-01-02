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Xiaomi, 5 dakikada 300.000 adet Redmi K60 sattı

Ahmet Ekinler

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Xiaomi‘nin alt markası Redmi, Çin’de başarılı bir ön satış yaptığını duyurdu. Şirket, Weibo’da 300.000 adetlik ilk parti Redmi K60 telefonunun 5 dakikada satıldığını açıkladı. Kullanıcıların 1440 x 3200 piksel ekran, 8K video kaydı, kablosuz şarj ve Pro versiyonunun Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gibi yeni özelliklerini sevdiğini söyledi.

Redmi K60 serisi üç farklı telefondan oluşuyor. Bunlar – Dimensity 8200’e sahip premium Redmi K60E, Snapdragon 8+ Gen 1’e sahip normal amiral gemisi Redmi K60 ve Sony IMX890 sensöre sahip 50 MP kamera ve 120W hızlı şarj desteği ile Redmi K60 Pro.

Satılan cihaz sayısı kulağa etkileyici geliyor çünkü basit bir matematik saniyede 100 adet satın alındığını ortaya koyuyor. Ancak bu sayı, yalnızca iki akıllı telefonu içeren önceki Redmi K50 serisinin satılan 330.000 biriminin gerisinde kalıyor; bu, ilk flaş satışta %10’luk bir düşüş anlamına gelir.

Redmi K60’ın genel satışlarının önceki seriyi geçip geçmeyeceğini yalnızca zaman gösterecek, ancak güncel anketler yalnızca Redmi K60 Pro‘nun arzu edilen bir akıllı telefon olduğunu ortaya koyuyor.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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