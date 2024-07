Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Xiaomi Akıllı Bilekliği Band 9 Satışa Çıktı, İşte Özellikleri ve Fiyatı Teknoloji Haberleri Xiaomi Akıllı Bilekliği Band 9 Satışa Çıktı, İşte Özellikleri ve Fiyatı Emine Emre 1 Görüntüleme

Xiaomi yaz etkinliği kapsamında katlanabilir telefonları, akıllı saati, kablosuz kulaklığın yanı sıra yeni akıllı bilekliği Xiaomi Smart Band 9’u da tanıttı. Hem tasarımı hem de özellikleri ile dikkat çeken cihazın alameti farikası 21 günlük pil ömrü ve sağlık takibi özellikleri olabilir. Tanıtımla birlikte Xiaomi akıllı bilekliği Band 9 satışa çıktı. İşte Xiaomi Smart Band 9 özellikleri ve fiyatı.

Mi Band serisinin en son çıkan modeli Xiaomi Smart Band 9 oldu. Cihazın öncelikle tasarımından bahsedecek olursak klasik Mi Band tasarımının genel olarak aynı kaldığını söyleyebiliriz. 4 farklı renk opsiyonu ile gelen cihazda siyah, mavi, rose gold ve mavi seçenekleri mevcut. Bilekliğin gövde kısmı ise kumlama teknolojisi ile tasarlanmış alüminyum alaşımlı materyalden üretilmiş. Xiaomi Band 9’u tasarım ve şıklı bakımından tamamlayan bileklikler de sunmakta.

1.62 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Band 9, 1200 nit parlaklık seviyesi ile Band 8’den yaklaşık iki kat daha parlak bir ekran sunmakta.27.4 gr ağırlığında olan bilekliğin boyutları ise 46.53 x 21.63 x 10.95 mm şeklinde. 60 Hz’lik tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelen cihazda ortam ışığı sensörü bulunmakta ve bu sayede parlaklığı otomatik olarak ayarlama yeteneğine sahip. Bununla birlikte Smart Band 9, always on display yani her zaman açık ekran niteliği de bulunuyor.

Selefine göre batarya kısmında yüzde 20’yi aşkın oranda daha büyük bir pil yer almakta; 233 mAh. Always on display özelliği her daim aktif kullanıldığında 9 gün, normal kullanımda 21 gün pil ömrü bulunuyor. Band 9 NFC modelinde ise bu süre 18 gün kadar. Cihazın yüzde 100 şarj olma süresi ise 1 saat kadar.

Smart Band 9 Sağlık Özelliklerinde Daha Doğru Sonuçlar Veriyor

Xiaomi Smart Band 9 selefine göre bazı verilerdeki doğruluk oranlarını artırmış durumda. Bu kapsamda nabız ve kandaki oksijeni yüzde 16 oranında, uyku verileri konusunda ise yüzde 8’e yakın daha doğru sonuçlar veriyor. sağlık özellikleri bakımından da daha gelişmiş niteliklere sahip olan cihaz bu verileri daha donanımlı hale getirilmiş doğrusal motor sayesinde hem sağlık hem de diğer bildirimler daha iyi hissedilmekte.

150’yi aşkın spor modunun bulunduğu Xiaomi akıllık bileklik 50 m’ye kadar suya dayanıklı. Cihazın yeni özelliklerinden biri de direkt bilekten başlatılabilen 10 yerleşik koşu parkuru olması.

Xiaomi Smart Band 9 Fiyatı!

Mi Band 9 fiyatı bazı özelliklerine göre değişmekte. Bu kapsamda cihaz Çin pazarında 34 dolar, NFC versiyonu 41 dolar ve NFC versiyonu seramik modeli ise 48 dolar şeklinde.