Xiaomi Auto, Dünyanın En Büyük Beş Otomobil Şirketi Arasında Olmak İstiyor

Akıllı telefon ve ev aletleri üreticisi Xiaomi, araba yapımı işine de odaklandı. Şirketin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, projeye son derece bağlı ve görünüşe göre zamanının ve çabasının yarısını şirketin otomotiv bölümüne ayırıyor. CEO’su kısa bir süre önce Xiaomi Auto’yu dünyanın en iyi beş otomobil üreticisi arasına yerleştirme iddialı hedefini açıkladığından, Çinli şirket yeni girişiminden emin görünüyor.

Bir röportajda Lei Jun, Xiaomi Auto’nun önümüzdeki 15-20 yıl içinde dünyanın en iyi beş otomobil üreticisinden biri olmayı hedeflediğini söyledi. Xiaomi’nin Xiaomi Auto üzerindeki tam kontrolünün, şirketin tamamında mevcut olan kaynakları kullanmasının bir sonucu olduğunun altını çizdi. Firmanın Çin’deki çok sayıda çevrimdışı mağazası, Xiaomi Auto’nun pazarlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Yönetici, Xiaomi’nin Çin’deki rekabetin yaklaşık 6-7 yıl gerisinde olduğunu ve ilk arabasını 2024 yılına kadar getirmeyi planladığını itiraf ediyor. Lei Jun, Xiaomi’nin yazılım ve kullanıcı deneyimindeki güçlü geçmişinin, otomobil pazarındaki boşluğu hızla daraltmasına izin vereceğini vurguladı. Ona göre, geliştirme sürecinin yazılım bileşeni son zamanlarda daha önemli hale geldi.

Şu anda otomobil endüstrisine Volkswagen, Toyota, Mercedes ve Ford gibi büyük isimler hakim. Xiaomi’nin sektördeki köklü devleri geçmesi kolay olmayabilir ancak Tesla gibi şirketler bunun yapılabileceğini gösterdi.

Geçen yıl, Xiaomi Auto 439 milyon dolarlık yatırım almayı başardı ve 2.300’den fazla Ar-Ge personeli ekledi. Ek olarak, son raporlar Xiaomi’deki ekibin 2024’ün 1. çeyreğine kadar ilk otomobilin seri üretimini başlatmak için yorulmadan çalıştığını ortaya koydu.