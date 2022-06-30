Xiaomi Black Shark 5S Özellikleri!

Çin teknoloji devi Xiaomi yeni cihazı olan Black Shark 5S’in bazı özelliklerini paylaştı. Gelecek olan cihaz oyun severler için tam bir canavar haline dönüyor. Günümüzde kullanıcılar bu tür cihazlara oldukça önem vermekte, Xiaomi son yıllarda çıkardığı cihazlar ile piyasayı domine etmiş durumda.

Şimdi gelelim cihazın teknik özelliklerine; Black Shark 5S FHD+ çözünürlüğe ve ortalanmış sahip basınca duyarlı 6.67 inç OLED ekrana sahip olacak. Yenileme hızından açıkça bahsedilmiyor ancak söylentiler, Black Shark 5S 144Hz ile geleceği söylentiler arasında. Black Shark 5 yeni Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ve daha hızlı SSD+UFS depolamaya sahip olacak.

Kamera bölümünde ise cihaz 64MP ana kamera bulunacak. Batarya olarak 120W kablolu şarj ile 4.790 mAh pil bulunacak. Diğer özellikler arasında bir X ekseni motoru, stereo hoparlörler ve manyetik oyun tetikleyicisi bulunacak. Black Shark 5S serisinin Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatı hakkında ise tam bir açıklama yapılmadı.

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