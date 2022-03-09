Xiaomi Civi 2 Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi, ilk Civi akıllı telefonunu Eylül 2021’de piyasaya sürmüştü ve göze çarpan bir tasarıma sahip nispeten orta seviye bir cihazdı. Cihazın 120Hz OLED, 55W hızlı şarj ve 64MP üçlü kamera gibi ilgi çekici özelliklerine rağmen hiçbir zaman iç pazarın dışına çıkmadı.

Civi 2’nin ne zaman tanıtılacağı konusunda kesin bir bilgi verilmiş değil. Ancak ünlü duyumcu Digital Chat Station, telefonla ilgili önemli bir detay paylaştı. Civi 2’nin en önemli farkının Qualcomm Snapdragon 778G Plus işlemci olacağı söyleniyor.

Xiaomi Civi 2 Teknik Özellikleri

Ekran: 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.55 inç AMOLED ekran

120Hz yenileme hızını destekleyen 6.55 inç AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 64+8+2 Megapiksel

64+8+2 Megapiksel Ön Kamera: 32 Megapiksel

32 Megapiksel Batarya: 4.500 mAh / 55W hızlı şarj

Civi 2’deki bir diğer değişikliğin MIUI 13’ün varlığı olacağı söyleniyor. Bu kullanıcı arayüzü Android 12’yi kullanacak.

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