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Xiaomi Civi 3, Dimensity 8200 İle Gelebilir!

Sızıntılara göre, yeni Civi 3'ün hızlı bir Dimensity 8200 yonga seti ve 50 MP kamera getirdiğini ve yeni sürümü her yönüyle çekici bir orta düzey oyuncu haline getirdiğini gösteriyor.

İbrahim Özbek

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xiaomi civi 3

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Xiaomi Civi telefonlar, ön kameralarla fotoğraf ve video çekmeyi seven insanları hedefleyenler için satılmaktadır. En son sızıntı, yeni Civi 3’ün hızlı bir Dimensity 8200 yonga seti ve 50 MP kamera getirdiğini ve yeni sürümü her yönüyle çekici bir orta düzey oyuncu haline getirdiğini gösteriyor.

Paylaşılan haberlere göre, ekran Full HD+ çözünürlüğünü ve 120 Hz yenileme hızını koruyacak. Xiaomi’nin birden fazla Civi, Redmi ve Mi cihazında kullanılan eski güzel 6.55 inç AMOLED’e bağlı kalacak gibi duruyor.

Mevcut Civi 2’deki 50 MP sensör Sony IMX766’dır, ancak yeni sürüm, Xiaomi 13 ve Redmi K60 Pro amiral gemilerinde de görülen Sony IMX800’ü kullanacak. Bir kez daha, zaten oldukça yetenekli oldukları için selfie ile aynı kalması muhtemel olan iki adet 3 2MP selfie kamerası göreceğiz.

Xiaomi civi 3

Xiaomi’nin Civi 3, Nisan ayıyla beraber akıllı telefon pazarında yerini alacak. Böylece Xiaomi, yaz aylarına yeni model akıllı telefonları ile giriş yapacak.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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