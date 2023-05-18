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Xiaomi Civi 3, Dimensity 8200 İle Gelecek!

Xiaomi Civi 3, muhtemelen Aralık ayında piyasaya sürülen Dimensity 8200'ün hız aşırtmalı bir versiyonu olan Dimensity 8200 Ultra ile piyasaya sürülen ilk telefon olacak.

İbrahim Özbek

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Xiaomi Civi 3, muhtemelen Aralık ayında piyasaya sürülen Dimensity 8200’ün hız aşırtmalı bir versiyonu olan Dimensity 8200 Ultra ile piyasaya sürülen ilk telefon olacak.

Xiaomi ayrıca görüntü sinyali işlemede (ISP) iyileştirmeler yaptığını doğruladı. Bunlar arasında kamera uygulamasında azaltılmış güç tüketimi, hızlandırılmış çekim hızı ve daha sonra detaylandırılacak olan 30 adede kadar yeni video işlevi yer alıyor.

Daha önce çıkan haberlere göre, Civi 3’ün FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekranla çıkacağını söyleniyordu. Civi 2’deki 32 MP ön kamera çiftinin de taşınması bekleniyor. Arka ana kamerada geliştirilmiş bir 50 MP Sony IMX800 sensörü görecek. Ayrıca 67 W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil bekliyoruz.

civi 3

Xiaomi Civi 3 hakkında şu ana kadar yapılan haberler bu şekilde. İlerleyen günlerde daha fazla detayın ve özelliğin paylaşılması bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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