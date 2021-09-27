Xiaomi CIVI Akıllı Telefon Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi’nin ilk CIVI markalı akıllı telefonu Xiaomi CIVI, Çin’de piyasaya sürüldü. Raporlar, 2019’da piyasaya sürülen CC9 serisinin CIVI olarak yeniden adlandırıldığını iddia etti. Yeni duyurulan Xiaomi CIVI, kadın alıcıların ilgisini çekebilecek etkileyici bir tasarıma sahip, selfie odaklı bir telefon. İşte Xiaomi CIVI‘nın teknik özellikleri ve fiyatlandırması ile ilgili tüm bilgiler.

Xiaomi CIVI

Xiaomi CIVI kavisli kenarlar ve en merkez pozisyonunda bir zımba deliği olan bir 6.55 inç AMOLED ekrana sahip. 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üretiyor.

CIVI’nın en önemli özelliklerinden biri, otomatik odaklama, çift yumuşak LED flaş ve cilt yenileme teknolojisi gibi özelliklerle birlikte gelen 32 megapiksel Samsung GD1 lensten oluşması diyebiliriz. İkinci özellik ise lekeler, akne ve benzeri gibi yüzdeki kusurları yeniden yapılandırmak için derin öğrenme cilt özelliklerine dayanıyor.

Xiaomi CIVI’nın arka kamera kurulumunda 64 megapiksel ana kamera, 120 derecelik FOV’a sahip ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor.

Telefon, MIUI 12.5 tabanlı Android 11 işletim sistemi ile çalışıyor. Tasarım açısından, arkada bir AG cam ve metalik bir çerçeveye sahip.

Snapdragon 778G işlemciyle desteklenen telefon, LPDDR4x kadar 12 GB RAM UFS 3.1 depolama alanı (256 GB) sunuyor. Cihaz, 55W hızlı şarj desteği taşıyan 4.500mAh pil ile birlikte geliyor.

Akıllı telefon, çift SIM desteği, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, ekran içi parmak izi tarayıcı, Dolby Atmos destekli stereo hoparlör ve 3,5 mm ses jakı gibi başka özellikler de sunuyor.

Açık Mavi, Parlak Siyah ve Pembe gibi renklerde satışa sunulan telefon, 405 dolar fiyat etiketine sahip.

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