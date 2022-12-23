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Xiaomi, elektrikli araçları için gelişmiş soğutmaya sahip yeni pil teknolojisinin patentini aldı

Xiaomi Mi car power pil patenti onaylandı: Bu patent ile marka pil ömrünü, güvenliğini ve hızlı şarj performansını artırabilir.

Selin Polat

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Xiaomi, elektrikli araçları için gelişmiş soğutmaya sahip yeni pil teknolojisinin patentini aldı

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Xiaomi kendi başına bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor ve hatta Pilot Teknolojisi adı verilen etkileyici bir kendi kendine sürüş sistemi sergiledi. Ancak bugünün konusu tamamen piller ve Xiaomi’nin en son aldığı patent ile ilgili.

Çin patent ofisi tarafından yayınlanan bir belgeye göre Xiaomi, elektrikli araç pillerini soğutmak için bazı zekice fikirler ortaya koydu. Bu genellikle günümüzün elektrikli araçlardaki ana sorunlardan biridir ve termal yönetim genellikle performans, hızlı şarj, pil sağlığı ve hatta güvenlik sıkıntılarıdır.

Patent Çince olduğu için tüm detayları anlamakta zorluk çektik. Ancak anlayabildiğimiz kadarıyla, her bir hücre sırası arasında soğutucu akışkan var ve soğutucu her iki taraftan da tahliye ediliyor. Temel olarak, her sıra, daha geniş bir soğutma alanını kaplayan ve daha iyi soğutma sıvısı akışı sağlayan iki sıvı soğutma panosu tarafından soğutulur.

Sonuç olarak, Xiaomi gelişmiş performans, verimlilik, güvenlik, daha uzun pil ömrü ve sağlığı ve daha hızlı şarj vaat ediyor. Makale herhangi bir somut rakamdan bahsetmiyor, bu nedenle Xiaomi’nin bunu resmi olarak duyurması için bir süre beklememiz gerekecek.

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KaynakArenaev

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