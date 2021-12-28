Xiaomi, iPhone Mini Benzeri Bir Telefon Satışa Sunacak!

Apple, iPhone 12 Mini‘nin lansmanı ile küçük ekranlı kompakt amiral gemisi akıllı telefon kategorisini geri getirdi. Ancak ne yazık ki piyasa aksi tepki verdi ve bu nedenle iPhone 13 Mini‘nin şu an için son mini iPhone olmasını bekliyoruz. Ancak bu Xiaomi’yi durdurmadı.

Xiaomi 12, bugün ilerleyen saatlerde görücüye çıkacak. Güvenilir bir kaynağa göre, firma aynı zamanda kompakt bir orta sınıf telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefon küçük ve iPhone Mini’ye benzeyecek.

Kaynağımız Xiaomi’nin küçük ekranlı orta sınıf bir akıllı telefon hazırladığını ortaya çıkardı. Söz konusu cihaz şu anda NPI aşamasında. Bu, telefonun test aşamasında olduğu anlamına geliyor.

Sizce Xiaomi bu cihaza ne ad verecek? Sizce Xiaomi 12 ailesinin mi yoksa yeni Xiaomi CIVI yaşam tarzı akıllı telefon serisinin bir parçası mı olacak ? Aşağıya yorum bırarak düşüncenizi bildirebilirsiniz.

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