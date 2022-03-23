Xiaomi Mi 10S’in Üretimi Durdu!

Geçen yıl Xiaomi, Mi 10S lansmanı ile herkesi şaşırtmıştı. Çin’e özel akıllı telefon, daha düşük bir fiyat etiketi için özenle seçilmiş özellikler vaat ediyor. Piyasaya çıktığı sırada Mi 11’e daha ucuz bir alternatifti. İlk çıkışından bir yıl sonra, telefon artık üretilmiyor.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, Mi 10S’nin tamamen satıldığını doğruladı. ITHome, Mi.com ve JD’de (Jingdong) ‘stokta kalmadığını’ bildiriyor.

Bu, şirketin Mi 10S’yi piyasaya sürüldüğü tek pazar olan kendi ülkesinde durdurduğunu açıkça gösteriyor. Ancak cihaz, stoklar tükenene kadar çevrimdışı piyasada satışta kalacak.

Telefon 6.67 inç FHD+ 90Hz kavisli AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 870 işlemci, LPDDR5 RAM, UFS 3.0 depolama, sıvı soğutma teknolojisi; 108MP (OIS, geniş) + 13MP (ultra geniş) + 2MP (makro) + 2MP ( derinlik) dörtlü kamera kurulumu; 20MP selfie kamera, Harman Kardon çift stereo hoparlör; 4.780mAh pil, 33W hızlı kablolu şarj, 30W hızlı kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj gibi özellikle vaat ediyordu.