Xiaomi Mi 11 Lite, Flipkart’ta Görüntülendi!

Xiaomi Hindistan, 22 Haziran’da Xiaomi Mi 11 Lite‘ı tanıtacağını doğruladı. Şirket, onu “2021’in en ince ve en hafif akıllı telefonu” olarak tanıtıyor. Telefonun Flipkart üzerinden satın alınabileceği de artık doğrulandı.

Mi 11 Lite’ın özellikleri hakkında yeni bir bilgi bulunmuyor. Sadece cihazın 157 gram ağırlığında ve 6.8 mm’lik ince bir tasarıma sahip olduğundan bahsediliyor. Bu yılın başlarında ortaya çıkan sızdırılmış bilgiler, Mi 11 Lite’ın 6GB RAM + 128GB depolama, 8GB RAM + 128GB depolama ve 8GB RAM + 128GB depolama gibi üç seçenekte geleceğini ortaya koydu. Telefonun siyah, mavi ve pembe gibi renklerde gelmesi bekleniyor.

Telefon Hindistan dışındaki pazarlarda 4G ve 5G sürümleriyle gelirken, ülkenin yalnızca 4G sürümünü alabileceği görülüyor. Cihaz, ülkede yaklaşık 342 doların altında fiyatlandırılabilir.

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite, FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6.55 inç AMOLED ekrana sahip. Snapdragon 732G işlemci, telefonu LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile destekliyor. Telefon 4.520mAh pili için 33W hızlı şarj ile birlikte geliyor.

Fotoğraf için 20 megapiksel ön kameraya sahip ve arka kamera kurulumunda 64 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 5 megapiksel (makro) üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Diğer özellikler arasında yanda bir parmak izi sensörü ve MIUI 12.5 tabanlı Android 11 işletim sistemi bulunuyor.