Xiaomi Mi 11 Lite Sonunda Görücüye Çıktı – Özellikleri

Xiaomi nihayet Hindistan’da Mi 11 Lite’ı piyasaya sürdü. Akıllı telefona Mi Watch Revolve Active adlı bir akıllı saat eşlik ediyor. Şık form faktörü dışında cep telefonunun neler sunduğuna bir göz atalım.

Xiaomi, Mi 11 Lite’ı 2021’in en ince akıllı telefonu olarak tanıtıyor. Telefon yalnızca 160,53 x 75,73 x 6,81 mm boyutlarında ve 157 gram ağırlığında. Hindistan’da Toskana Mercanı, Caz Mavisi ve Vinil Siyahı olmak üzere üç renkte satışa sunuldu.

Ön tarafta, telefon 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe, 402ppi, 10 bit renk derinliğine, 90Hz yenileme hızına, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip 6.55 inç AMOLED ekran sunuyor. HDR10 sertifikalı panel, 500.000:1 kontrast oranına (tipik), 800 nit tepe parlaklığa, DCI-P3 renk gamına ve JNCD≈0.55 ve Delta E≈0.55 renk doğruluğuna sahip.

Ayrıca cihaz, LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile birleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 732G işlemci tarafından destekleniyor. Bağlantı cephesinde, çift SIM, 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.1 ve GNSS’yi (GPS, GLONASS, GALILEO) destekliyor.

Kameralardan bahsetmişken, 8MP ultra geniş lens ile eşleştirilmiş 64MP ana kamera ve 5MP telemakro lens barındırıyor. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için ise telefon 16MP kameradan yardım alınıyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında yana monte parmak izi sensörü, çift hoparlör, 360 derece ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, yakınlık sensörü, jiroskop, pusula, lineer titreşim motoru ve IR blaster yer alıyor. Son olarak, Xiaomi Mi 11 Lite, Android 11 tabanlı MIUI 12 ile çalışıyor ve 33W hızlı şarj desteğine sahip 4.250mAh pil ile destekleniyor. Telefon yaklaşık 296 dolar fiyat etiketine sahip.