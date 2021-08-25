Xiaomi 11 Lite NE 5G, Küresel Pazara Çıkmaya Hazırlanıyor

Bu ayın başlarında, yakında çıkacak olan Xiaomi 11T Lite NE‘nin Hindistan versiyonu IMEI veritabanında görüldü. Şimdi ise cihazın global versiyonu IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Bu listeler, akıllı telefonun yakında çeşitli pazarlarda piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

2019119DI (Hint modeli) ve 2019119DG (küresel pazar modeli) IMEI veritabanında göründüğüne göre, resmiyet kazanması çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. 2019119DG numaralı telefonun IMEI listesi, Xiaomi 11 Lite 5G NE ile küresel pazara giriş yapabileceğini belirtiyor.

Kaynağımıza göre, akıllı telefon Lisa kodlu ve Snapdragon 778G yonga seti tarafından destekleniyor. Ne yazık ki, cihazın özellikleri hakkında başka bir şey bilinmiyor. Ayrıca, ‘NE’ harfinin New Edition’ı mı yoksa başka bir şeyi mi ifade ettiği belli değil. Özelliklerini mevcut Xiaomi Mi 11 Lite 5G akıllı telefondan ödünç alma olasılığı da var.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G, 6,55 inçlik AMOLED FHD + ekrana sahip ve MIUI 12 ile birlikte Android 11 ile çalışıyordu. Telefonda Snapdragon 780G işlemci, LPDDR4x 8 GB RAM ve 256 GB kadar bir depolama bulunuyordu. Xiaomi Mi 11 Lite NE’nin de benzer özellik sunması bekleniyor.

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