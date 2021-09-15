Xiaomi Mi 11T ve Mi 11T Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi nihayet bugün Xiaomi 11T serisini tanıttı. Bu seri, Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro olmak üzere iki model içeriyor. İki telefon, aralarındaki birkaç fark dışında neredeyse aynı. Bu telefonlar geçen yılki Mi 10T ve Mi 10T Pro‘nun yerini aldı.

Xiaomi Mi 11T ve Xiaomi Mi 11T Pro

Tasarım

Xiaomi 11T serisinin tasarımı, eski film video kameralarından esinlenmiş. Bu, üçlü arka kameranın arkaya yerleştirilmesinden görülebiliyor. Telefonlarda plastik bir çerçeve ve parlama önleyici kaplamalı bir cam arka kısım bulunuyor. Ayrıca, daha iyi bir el deneyimi için arkada konik kenarlara ve dörtlü eğrilere sahipt. Ön tarafta, Corning Gorilla Glass Victus korumalı delikli bir ekran bulunuyor.

Tasarımdan bahsetmişken, ses seviyesi düğmeleri ve gömülü parmak izi sensörlü güç tuşu sağ tarafta bulunurken sol tarafta hiçbir şey yok. Ayrıca alt kısımda bir USB Type-C bağlantı noktası, bir ana mikrofon, bir hoparlör ızgarası ve bir SIM kart yuvası bulunuyor. Son olarak, üst tarafta bir IR blaster, başka bir hoparlör ızgarası ve ikincil bir mikrofon bulunuyor.

164.1mm x 76.9mm x 8.8mm boyutlarındaki akıllı telefonlar, ağırlıkları arasında bir gram farklılık gösteriyor. Standart model ve Pro modelleri sırasıyla 203 ve 204 gram ağırlığında. Xiaomi 11T serisi, Göktaşı Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Gök Mavisi adlı üç renkle satışa sunuluyor.

Ekran

Xiaomi 11T serisi, 2400 x 1080 piksel (FHD+), 1 milyardan fazla renk, 120Hz AdaptiveSync yenileme hızı ve 480Hz dokunmatik örnekleme ile 6.67 inç düz AMOLED ekrana sahip.

Bu DisplayMate A+ dereceli panel, ortalanmış bir delik, 20:9 en boy oranı, 5.000.000:1 kontrast oranı ve 1000 nit parlaklığa sahip. Ekran HDR10+, Dolby Vision (yalnızca Pro), TrueColor, Sunlight Mode 3.0 ve Reading Mode 3.0‘ı destekliyor.

Performans

Xiaomi 11T, 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 1200-Ultra işlemciye sahip. Öte yandan, Xiaomi 11T Pro, 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile birleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti tarafından destekleniyor. İkilinin sıcaklığı sıvı soğutma sistemi ile kontrol ediliyor.

Kamera

Her iki akıllı telefon da arkada 108MP ana sensör, 8MP ultra geniş ülens (120° FOV) ve otomatik odaklamalı 5MP telemakro lensten oluşan üçlü kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için ise 16MP ön kamerası bulunuyor.

Normal MIUI kamera özelliklerine ek olarak, telefonlar ayrıca Ses Yakınlaştırma, Tek Tıkla Yapay Zeka Sineması, Zaman Dondurma ve Sihirli Yakınlaştırma gibi yeni kamera özelliklerine de sahip. Profesyonel model ayrıca 8K 30 fps, 4K 60 fps ve HDR10+ video kaydını da destekliyor.

Ne yazık ki, standart modeli 4K 30 fps’de maksimuma çıkıyor. Standart sürümdeki ön kamera bile 1080p 30fps ile sınırlıyken, Pro 1080p 60fps‘ye kadar kayıt yapabiliyor.

Diğer Özellikler

Bağlantı cephesinde ikili, 5G, çift SIM, çift bantlı WiFi 6, Bluetooth 5.2, GNSS (GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS, BeiDou), NFC ve USB Type-C’yi destekliyor. İvmeölçer, yakınlık sensörü, 360° ortam ışığı sensörü, jiroskop, pusula ve IR blaster gibi tüm temel sensörlere sahip. Pro versiyonunda ayrıca bir barometre ve bir renk sıcaklığı sensörü bulunuyor.

Telefonlar bir X ekseni doğrusal titreşim motoru, Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikası ve Dolby Atmos desteğine sahip özel çift stereo hoparlörlerle birlikte geliyor. Ek olarak, Pro modelindeki hoparlör Harmon Kardon tarafından ayarlanmış. Akıllı telefonlar, Android 11 tabanlı MIUI 12.5 ile destekliyor. Üç Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yamaları almaları garanti ediliyor.

Pil ve Şarj

Xiaomi 11T serisi, 5.000 mAh pil ile destekleniyor. Pro sürümü 120W Xiaomi HyperCharge teknolojisini desteklerken, normal model 67W şarj ile sınırlı.

Xiaomi 11T Pro’daki 120W şarj teknolojisi, telefonu sadece 17 dakikada %2’den %100’e şarj etme kapasitesine sahip. Bu şarj çözümü, 34 pil/şarj özelliği, gerçek zamanlı sıcaklık izleme ve diğer önlemler sayesinde TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikasına sahip.

Oysa Xiaomi 11T’nin %1’den %100’e şarj olması 36 dakika sürüyor. Satın aldığınız telefon ne olursa olsun, her ikisi de 67W ve 120W şarj cihazlarıyla birlikte gönderiliyor. Bu güç adaptörleri diğer ürünleri de şarj etmek için de kullanılabiliyor.

Fiyat

Xiaomi 11T

8GB + 128GB – 499€

8GB + 256GB – 549 €

Xiaomi 11T Pro