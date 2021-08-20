Xiaomi Mi MIX 4 Küresel Olarak Piyasaya Sürülebilir!

Xiaomi Mi MIX 4, bu ayın başlarında şirketin ekran altı kameralı ilk amiral gemisi telefonu olarak piyasaya çıktı. Fakat Xiaomi, telefonun küresel olarak satışa sunulmayabileceğini söyledi. Ancak, lansmanından kısa bir süre sonra telefon Google Play Console’da görüldü. Bu nedenle, küresel lansman pek de uzakta görünmüyor.

Mi MIX 4’ün Çin model numarası olan 2106118C, Bluetooth SIG yetkilisi tarafından onaylandı. Liste, MIUI ile çalıştığını ve Bluetooth 5.2 bağlantısını desteklediğini gösteriyor. Bluetooth sertifikası, cihazın küresel pazarlara yöneldiği anlamına gelmiyor. Fakat olasılıkları da göz ardı etmiyoruz.

Çin’de piyasaya sürülen Mi MIX 4, ülkede yasaklandığı için Google Mobil Servisleri (GMS) içermiyor. Bu nedenle şirketin, cihazlarını Çin’de piyasaya sürmek için Google Play Console sertifikası almasına gerek yok. Artık Mi MIX 4 Play Console‘da tespit edildiğine göre, küresel pazarlara ulaşabileceğini ima ediyor. Umuyoruz ki, yeni raporlar şirketin Mi MIX 4’ü Çin dışında piyasaya sürme planı olup olmadığını gösterecek.

Xiaomi Mi MIX 4 Özellikleri

Xiaomi Mi MIX 4’ün en güzel tarafı tasarımı diyebiliriz. Ekran hafif kavisli ve arka kısım artık %30 daha hafif olan seramikle kaplanmış. Arkada, üç arka kameraya ev sahipliği yapan kare şeklinde büyük bir kamera muhafazası var. Xiaomi, telefonu Seramik Beyaz, Seramik Gri ve Seramik Siyah olmak üzere üç renkte satışa sunuyor.

MIX 4, HDR10+ ve Dolby Vision özellikli 6.67 inç AMOLED 3D kavisli ekrana sahip. Ekran, 500.000:1 kontrast oranına sahip 10 bit TrueColor panelden oluşuyor. Xiaomi, ekranda Gorilla Glass Victus koruması olduğunu söylüyor.

Ekran, piksel boyutlarını azaltan ve piksel parlaklığını artıran bir mikro elmas piksel teknolojisi kullanıyor. Xiaomi, yeniden tasarlanan ekranın daha iyi kamera bölgesi şeffaflığı sağladığını söylüyor.

Xiaomi’nin yeni telefonu aynı zamanda dünyada Snapdragon 888 Plus işlemciden güç alan ilk telefon. Yonga seti, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama ile eşleştirilmiş. MIX 4’ün öne çıkan özelliklerinden biri, Xiaomi’nin CUP (panel altı kamera) olarak adlandırdığı ekran içi kamera teknolojisi diyebiliriz. 20MP 1,6μm 4’ü 1 arada Süper Piksel sensörden oluşuyor.

Arkada üç kamera var – 7P lensli ve OIS’li 108MP HMX f/1.9 ana kamera, 5x optik zoom sunan OIS’li 8MP 50x periskop kamera ve son olarak 13MP f/2.2 serbest biçimli ultra geniş açılı kamera. Ultra geniş açılı kameradaki serbest biçimli lens, standart bir lensteki %20’ye kıyasla bozulmanın yaklaşık %1’e düşürüldüğü anlamına geliyor.

120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği ile 4500mAh pil kapasitesi var. İkincisi, telefonu %100 şarj etmek için 45 dakika süren bir moda sahipken, Boost modu sadece 28 dakika sürüyor. Kablolu hızlı şarj için, yükseltme modu telefonu yalnızca 15 dakikada şarj ederken, normal mod 21 dakika sürüyor. Xiaomi, 120W‘da şarj olurken telefonun maksimum arka sıcaklığının 37°C olduğunu iddia ediyor.

MIX 4, Harman Kardon tarafından ayarlanmış stereo hoparlöre sahip. Ayrıca 19 anteni, 42 frekans bandı desteği ve genellikle havalimanı, hastane, metro istasyonu gibi trafiğin yoğun olduğu 8 senaryoda çalışan bir sinyal optimizasyon modu var. Xiaomi ayrıca, hassas uzamsal konumlandırmaya izin veren 500MHz Ultra Geniş Bant desteği de ekledi.

MIX 4’ü SIM kart çıkarıldıktan sonra bile bir ağa bağlı tutan etkileyici bir Telefonumu Bul özelliği de bulunuyor. Kullanıcılar, kapalıysa bile telefonu bulabilecekler. 16 Ağustos’tan itibaren satışa sunulacak bu teknoloji harikası 770 dolardan başlayan fiyatla, depolama ve RAM seçeneğine göre farklılık gösteriyor.

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