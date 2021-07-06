Xiaomi Mi Pad 5, Mi MIX 4, MIUI 13, Mi CC11 Ağustosta Geliyor

Xiaomi’nin 2021’in ikinci yarısında MIUI 13 de dahil olmak üzere bir dizi yeni ürünü piyasaya sürmesi bekleniyor. Son birkaç haftadır bunlar hakkında söylentiler var.

Bu cihazlardan bazıları hakkındaki en son bilgiler, piyasaya sürülme zamanlarını da gösteriyor. Bu çizelgeye göre Xiaomi, Ağustos ortasında veya sonunda Mi Pad 5, Mi MIX 4, MIUI 13 ve Mi CC11’i tanıtacak.

Önceki raporlara göre, Mi Pad 5 serisi uzun bir aradan sonra şirketin yeni Android tablet serisi olacak. Mi MIX 4 ise, Xiaomi’nin ilk ekran altı kameralı akıllı telefonu olacak.

MIUI 13, firmanın mobil yazılımının bir sonraki güncellemesi olacak ve Mi CC11, tasarım ve kamera merkezli bir akıllı telefon olacak.

Mi Pad 4 Plus

Yukarıda bahsedilen ürünler, bu aylarda göreceğimiz tek şey olmayacak. Şirketin en az 13 cihaz daha piyasaya sürmesi bekleniyor.

Ancak Mi CC11’in bu 13 cihazdan biri olabileceğini belirtmekte fayda var. Bu ürünler, mevcudiyetlerine bağlı olarak Mi, Redmi ve hatta POCO markalarını taşıyabilir.