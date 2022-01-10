Xiaomi MIX 5 Pro’nun Kamera Özellikleri Sızdı!

Xiaomi’nin, Xiaomi MIX 5 serisi amiral gemisi telefonları üzerinde çalıştığını biliyoruz. Seri, Xiaomi MIX 5 ve MIX 5 Pro gibi iki model ile görücüye çıkacak. Yeni bir rapor, Pro modelinin Surge C2 ISP ile donatılabileceğini iddia ediyor.

Kaynağımıza göre, MIX 5 Pro‘nun Mi kodunda “MIPISEL” özelliği bulundu. Ayrıca MIX Fold ve şirketin flip telefonunda bulunan Surge C1 işlemcisiyle alakalı bir özellik. MIX 5 ve MIX 5 Pro’nun kamera sensörü ve kamera özellikleri konusunda farklılık göstermesini bekliyoruz.

Rapor, ikinci nesil Surge C2 ISP’nin veya mevcut Surge C1’in MIX 5 Pro’da kullanıma sunulabileceğini belirtiyor. Ayrıca MIX 5’in Surge C1 çipine sahip olabileceğini de belirtiyor. Şu anda, C2’nin özellikleri hakkında herhangi bir ayrıntı mevcut değil.

Surge C1, MIX Fold’daki sıvı lens teknolojisiyle birleşen çok işlevli telefoto kamerayı kontrol ediyordu. Ayrıca Surge C1’in 3A algoritması; otomatik odaklamayı, otomatik beyaz dengesini ve aynı anda otomatik pozlamayı düzenliyor. MIX Fold kullanıcılarının düşük ışık koşullarında daha iyi çekimler yapmasına yardımcı oluyor.

Bu arada Xiaomi MIX 5 ve MIX 5 Pro, 48 megapiksel ön kameraya sahip olacak. MIX 5’in arka kamera kurulumunda OIS özellikli 50 megapiksel (8192 x 6144 piksel çözünürlük) ana kamera; 48 megapiksel ultra geniş lens ve 2x optik zoomlu 48 megapiksel kamera bulunacak.

Öte yandan, MIX 5 Pro, OIS’ye hazır 50 megapiksel (8192 x 6144 piksel çözünürlük) birincil kamera 48 megapiksel ultra geniş lens ve 5x optik zoomlu OIS destekli 48 megapiksel lense sahip olacak.

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