Xiaomi Mix Fold 2 Daha Büyük Ekranla Geliyor!

Günümüzün en ünlü akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, yeni cihazı Mix Fold 2 hakkında detaylar su üzerine çıkmaya başladı. Mix Fold 2’nin ekran özellikleri Mix Fold modeline göre daha yüksek bir özellik ile kullanıcılarla buluşacak.

Özellikle çıkardığı cihazlarda ekran özellikleri ile ön plana çıkan Xiaomi, Mix Fold 2 modelinde ekran üzerine birçok ekleme yapmışa benziyor. Mix Fold 2’nin en dikkat çeken ekran özelliği ise 120 Hz yenileme hızına sahip olması olarak göze çarpıyor.

Mix Fold 2, geçtiğimiz günlerde duyurulan Honor Magic V modeline benzer bir yapıya sahip olacak. Özellikle Honor bu modelinde çok iddialı bir giriş yapmayı hedeflerken, Xiaomi daha kullanışlı bir harici ekrana sahip olacak. Magic V, 21:9 boyutlarında bir dış ekrana ve 10.3:9 iç ekrana sahip olacak ve göze hoş gelen bir biçimde ikiye katlanabilecek.

Ayrıca belli olan ekran özelliklerinin yanında Mix Fold 2’nin bazı detayları daha su üzerine çıktı. Snapdragon 8 Gen 1 ile raflarda yerini alacak olan Mix Fold 2, bu konuda son teknolojiyi kullanıyor.

Xiaomi’nin yeni cihazı olan Mix Fold 2, önümüzdeki aylar içerisinde resmen tanıtılacağa benziyor. Ayrıca çıkan haberlerde ücret konusunda bir bilgi yer almadı.

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