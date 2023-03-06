Xiaomi Modena EV seri üretimi gelecek yıl başlayacak!

Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, geçtiğimiz günlerde şirketin ilk elektrikli aracıyla kaydettiği ilerlemenin beklentileri aştığını ve seri üretim aşamasının çok uzakta olmadığını açıkladı.

Çinli teknoloji şirketinin üst düzey yöneticisi, kış testlerinin de tamamen başarılı geçtiğini ve otomobilin önümüzdeki yıl piyasaya çıkmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, otomobilin seri üretiminin gelecek yılın ilk yarısında gerçekleştirilebileceğine inandığını da açıkladı.

Lei Jun, zamanının yarısını markanın otomobil projesinde çalışarak geçirdiğini sözlerine ekledi. 2022 itibarıyla Xiaomi, otomobil araştırma ve geliştirme için 2.300’den fazla kişiden oluşan bir ekiple Otomobil birimine şimdiden 3 milyar Yuan’ın (yaklaşık 433 milyon ABD Doları) üzerinde yatırım yaptı.

Şirket, Pekin, Yizhuang’da otomobil üretimi için satış merkezi ve araştırma ve geliştirme merkezini de içeren kendi otomobil üssünü kurdu. Şirket ayrıca, yaklaşan EV’ler için iki aşamada yaklaşık 300.000 araç üretebilecek eksiksiz bir araç fabrikası kurmayı planlıyor. İlk araba modelinin montaj hattından çıkması ve 2024 yılına kadar seri üretime geçmesi bekleniyor.

Önceki tüm sızıntılara dayanarak, Xiaomi Modena EV’nin sportif bir tasarıma sahip orta boy bir sedan olması bekleniyor. Yeni otomobille ilgili ayrıntılar henüz belli olmasa da, raporlar aracın uygun fiyatlı olacağını gösteriyor.