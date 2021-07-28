Xiaomi Otomobil Sektörü İçin Çalışmaları Hızlandırdı

Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, bir Çin mikroblog sitesi olan resmi Weibo hesabında yeni bir işe alım ilanı paylaştı. Bu reklamda yetkili, temel olarak şirketin kendi otomobil birimi için otonom sürüş alanında uzmanlar işe aldığını açıkladı.

Mart ayında Çinli teknoloji devi, yaklaşık 10 milyar Yuan (yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları) tutarında bir ilk yatırımla Akıllı Elektrikli Araç işine gireceğini açıklamıştı. Şimdi, yönetici, “Xiaomi Otonom Sürüş Departmanına” katılmak için 500 teknik uzmanın çağırıldığı bir işe alım ekini resmi olarak paylaştı.

Ayrıca şirket, işe alım çabalarını ve oto departmanı için çeşitli alanlardaki açılışlarını da artırdı. Buna veri platformları, milimetre dalga algoritmaları, araç ve dahili bileşenleri için bir kontrol sistemi, geliştirme araçları, ön uç platform geliştirme, gömülü yazılım, görüntüleme/algılama, yüksek doğruluklu harita ve diğerleri dahil.

Ne yazık ki Xiaomi’nin elektrikli aracı hakkında detaylar henüz bilinmiyor. Çinli şirketin kendi aracını görmek ve deneyimlemek harika olacak. Siz okurlarımıza detayları aktarmaya devam edeceğiz.