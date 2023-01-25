Xiaomi Otomobilinin Tampon Görselleri Sızdırıldı

Xiaomi’nin yaklaşmakta olan elektrikli aracının 2024’te seri üretime gireceği söyleniyor, bu nedenle şirketin ilk arabası teoride geliştirmenin son aşamalarında olmalı. Üretim tarihi yaklaşırken Xiaomi otomobilinin tampon görsellerinin sızdırıldığı iddia ediliyor. Ayrıca bunun gibi sızıntıları 2023 boyunca daha sık göreceğimizi tahmin ediyoruz.

Bu haftanın başlarında sızan görüntü, farların Tesla Model 3’ü anımsattığı ön ve arka tampon tasarımını ortaya çıkardı.

Bununla birlikte, Xiaomi’nin halkla ilişkiler departmanı genel müdürü, sızan görüntülerin otomobilin gelişiminin ilk aşamalarından olduğunu açıklığa kavuşturmak için açıklama yaptı. Şemaların gerçekten de ihale sürecindeki bir taslak belgeden alındığını ve Çin’deki otomotiv endüstrisi için plastik dış parçalar üreten bir şirket olan BAIC Moulding‘den alındığını da sözlerine ekledi.

Açıklamalara göre Xiaomi’nin arabası tamamen farklı görünebilir. Öte yandan, Xiaomi bazı tasarım özelliklerini son prototipte tutmaya karar vermiş olabilir. Önümüzdeki aylarda daha fazlasını görmeyi umuyoruz.