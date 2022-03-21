Xiaomi POCO F4, Geekbench’te Görüntülendi!

Geçen hafta, Xiaomi nihayet Redmi K50 serisini satışa çıkardı. Seriye Redmi K40S de eşlik etti. Etkinlikte duyurulan en uygun fiyatlı telefonun küresel modeli yakında satışa çıkacak ve POCO F4 adını taşıyacak. Bu telefon, Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

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POCO F4’ün, kod adı ‘Munch’ ve 22021211RC model numarasını taşıyor. 22021211RG model numaralı bu telefonun küresel versiyonu; Redmi K40S ile hemen hemen aynı özellikleri de beraberinde getirecek.

Geekbench listesi telefonun 8GB RAM ve Android 12 ile geleceğini gösteriyor. Tek çekirdekli ve çok çekirdekli sonuçlar da Snapdragon 870 ile çalışan diğer telefonlarla uyumlu. POCO F4’ün tek çekirdekli testte 1028 puan, çok çekirdekli testte ise 3391 puan aldığını görüyoruz.

POCO F4’ün 6.67 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 870 işlemci, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama; 48MP (geniş, OIS) + 8MP (ultra geniş) + 2MP ( makro) üçlü kamera sistemi, 20MP selfie kamera; çift stereo hoparlör, yanda parmak izi sensörü, Android 12 tabanlı MIUI 13, 4.500mAh pil ve 67W hızlı şarjla gelmesini bekliyoruz.