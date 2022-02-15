Xiaomi POCO F4 GT’nin Temel Detayları Ortaya Çıktı!

Son raporlar, yarın resmiyet kazanması planlanan Redmi K50 Gaming Edition‘ın 21121210C model numarasına sahip olduğunu ortaya koydu. Bu telefonun ülkemizde ve küresel pazarlarda POCO F4 GT ismine sahip olmasını bekliyoruz. Yeni raporlar telefonun yakında satışa çıkacağını gösteriyor.

Güvenilir bir kaynak, POCO F4 GT’nin FCC, IMEI, EEC ve TUV sertifikalarının ekran görüntülerini paylaştı. FCC sertifikası, cihazın MIUI 13 ile gelebileceğini ortaya koydu. Cihaz, Bluetooth, çift bantlı Wi-Fi ve n5/n7/n38/n41/n77 5G bantları için destek taşıyor.

Cihaz, bir çift 2.280 mAh (nominal değer) pil ile geliyor. 4.650 mAh birleşik kapasite sunuyor. Ayrıca Yüksek Çözünürlüklü Ses desteği taşıyor. Telefonun arka şeması, kare şeklinde bir kamera modülünü barındıracağını gösteriyor.

Geçen yıl piyasaya çıkan Redmi K40 Gaming Edition, küresel pazarda POCO F3 GT ismine sahipti. Bu nedenle, Redmi K50 Gaming Edition’ın POCO F4 GT olarak yeniden adlandırılmasını bekliyoruz.

Redmi K50 Gaming’in 6.67 inç 120Hz FHD+ OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama, 120W hızlı şarjlı 4.700 mAh pil, 20 megapiksel ön kamera ve Sony IMX686 64 megapiksel üçlü kamera ünitesini de beraberinde getireceğini belirtelim.