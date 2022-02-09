İşte Redmi K50 Gaming Edition’ın Çarpıcı Tasarımı

Redmi K50 serisinin lansman tarihi bugün açıklandı. Xiaomi, Redmi K50 serisini tanıtmak için 16 Şubat’ta bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. Markanın yayınladığı poster, Redmi K50 serisi akıllı telefonlardan birini gösteriyor. Bu telefonun Redmi K50 Gaming Edition olduğunu düşünüyoruz.

Posterde gösterilen akıllı telefonun arkasında üçlü kamera ünitesi göze çarpıyor. Kamera dizaynında RGB aydınlatma da var. Ayrıca cihazdaki mekanik tetik düğmeleri; oyun odaklı bir cihaz olacağına işaret ediyor. Genel tasarım, geçen yılki Redmi K40 Gaming Edition’ından bir miras taşıyor.

Redmi K50 serisinin Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro Plus ve K50 Gaming Edition‘ı içerdiğini söyleyebiliriz. Bu akıllı telefonların Dimensity 8000, Snapdragon 870, Dimensity 9000 ve Snapdragon 8 Gen 1 tarafından desteklendiği de ekleyelim. Dört modelin hepsinin bu lansman etkinliğinde tanıtılıp tanıtılmayacağına dair bir fikrimiz yok.

Söylentilere göre Redmi K50 Gaming Edition 162 x 76.8 x 8.45mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında. Cihazın yüksek yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED QHD+ ekrana sahip olmasını bekliyoruz. Selfie’ler için 16 megapiksellik bir kameraya sahip olacak. Ayrıca arka tarafında 64 megapiksel + 13 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera ünitesi ile gelecek.