Redmi K50 Gaming Edition, Gümbür Gümbür Geliyor

Xiaomi alt markası Redmi, bir süredir yaklaşmakta olan Redmi K50 akıllı telefonuyla ilgili şeyler paylaşıyor. Son söylentiler, şirketin ilk olarak e-sporlara odaklanacak olan K50 Gaming Edition‘ı piyasaya süreceğini belirtti. Şimdi ise telefona ait başka detaylar ortaya çıktı.

Kaynağımız, K50 Gaming Edition’ın Snapdragon 8 Gen 1 işlemci kullanacağını ve bu nedenle; ucuz bir ürün olmayacağını açıkladı. Güçlü işlemcinin yanı sıra cihaz, şu anda Android telefonlardaki en güçlü titreşim motoru olan AAC 1016 ultra geniş bant X ekseni motoruna da sahip olacak.

Bunun dışında, cihaz daha önce Gorilla Glass Victus ve yoğun oyun sırasında sıcaklıkları düşük tutmaya yardımcı olmak için; birinci sınıf bir ısı dağıtma sistemi olan çift VC sıvı soğutma özelliğine sahip olacak. Ayrıca bataryayı sadece 17 dakikada doldurabilen 120W hızlı şarjlı 4.700mAh bataryayla gelecek.

Eski raporlar telefonun 62 x 76.8 x 8.45mm ölçülerinde ve 210 gram ağırlığında olacağını açıklamıştı. Full HD+ çözünürlüğü destekleyen OLED kavisli kenar paneli gibi görünen 6.67 inçlik bir ekrana sahip olacak.

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