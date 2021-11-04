İşte Redmi K50 Serisine Dair Bilmeniz Gereken Her Şey!

Xiaomi’nin Redmi K50 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. K40 serisi bu yılın ilk çeyreğinde görücüye çıktı. Bu nedenle, şirketin K50 serisini önümüzdeki yıl aynı zamanlarda piyasaya sürecek.

Bugün, güvenilir bir kaynak Xiaomi’nin yeni telefonunun birkaç temel özelliğini paylaştı. Sızıntı, Redmi K50 modellerinden bahsediyor olabileceğini gösteriyor.

Sızıntı, Xiaomi telefonun yüksek kaliteli kavisli bir ekrana, Snapdragon 8 serisi amiral gemisi yonga setine ve 67W hızlı şarjı destekleyen büyük boyutlu bir pile sahip olacağını ortaya koyuyor.

Redmi K40 Pro

Fotoğraf için 108 megapiksel ana kamera ile gelecek. Telefon, bir x ekseni motoru ve JBL çift stereo hoparlör gibi diğer özellikler de sunacak. JBL, Note 11 serisinde Redmi’nin iş birliği yaptığı bir marka olduğu için, kaynağın Redmi K50 serisinden bahsettiğini söyleyebiliriz.

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