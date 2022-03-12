Xiaomi Redmi 10C, Snapdragon 680 yonga seti ile satışa çıktı

Dün ortaya çıkan Xiaomi Redmi 10C artık Nijerya’da resmi. Xiaomi‘nin Nijerya şubesi, Twitter’da akıllı telefonu üç renkte gösteren ve aynı zamanda temel özelliklerini ve fiyatını ortaya koyan birkaç Redmi 10C resmi yayınladı.

Redmi 10C, Snapdragon 680 yonga seti tarafından destekleniyor ve öz çekim kamerası için bir çentik ile 6.71″ bir ekrana sahip. Akıllı telefonun dokulu arka kapağı, bir parmak izi tarayıcı, flaş ve iki kamera barındıran kare şeklinde bir adadan oluşuyor. Ana kamera çözünürlüğü ise 50 MP.

Redmi 10C siyah, mavi ve yeşil renklerde gelir ve iki bellek seçeneğine sahiptir – 4GB/64GB ve 4GB/128GB, ortalama fiyatları sırasıyla 170€ ve 190€.

Xiaomi, Redmi 10C‘nin geri kalan özelliklerini henüz açıklamadı, ancak akıllı telefonun Slot.ng dahil olmak üzere birkaç perakendeci aracılığıyla Nijerya’da zaten mevcut olduğunu söylüyor.

Ancak Slot, Redmi 10C’yi web sitesinde farklı bir telefonun görüntüsüyle listeledi ve yonga seti ve ekran boyutları da yanlış, bu nedenle Redmi 10C’nin listesinin Xiaomi’nin resmi web sitesinde yayınlanmasını beklememiz gerekecek.

Bununla birlikte, Xiaomi, 17 Mart’ta Hindistan’da Redmi 10’u piyasaya süreceğini ve geçen ağustos ayında veya bu yılın şubat ayında tanıtılan değil, yeniden markalanmış bir Redmi 10C olması bekleniyor.

Xiaomi, 17 Mart etkinliğine kadar telefon için bazı teaserlar yayınlarsa, umarım bu konuda daha fazla netliğe sahip oluruz.