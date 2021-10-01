Xiaomi Redmi Note 10 Lite Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi Redmi Note 10 serisi en az sekiz cihazdan oluşuyor ve bugün listeye yeni bir isim katıldı. Redmi Note 10 Lite, Hindistan’da daha yeni duyuruldu, ancak Xiaomi orta sınıflarında olduğu gibi, önceden duyurulan bir telefonun yeni bir isim ile gelmiş hali. BU telefon Redmi Note 9 Pro‘nun ta kendisi. Tek fark, Note 10 Lite‘ın iki yeni renkte mevcut olmasıdır – Aurora Blue ve Champagne Gold.

Bu, Redmi Note 10 Lite‘ın 4GB veya 6GB RAM‘e sahip bir Snapdragon 720G yonga seti, 64GB ve 128GB depolama seçeneği sunduğu anlamına geliyor.

Ana kamera 48MP sensöre sahipken, yanında 8 MP ultra geniş açılı bir len eşlik ediyor.

Diğer öne çıkan özellikler arasında 18W hızlı şarjlı 5.020 mAh pil, kutudan çıktığı haliyle MIUI 12 ve bir microSD ve iki nanoSIM kart için üçlü yuva yer alıyor.

Redmi Note 10 Lite, 2 Ekim’de satışa sunulacak. 4 GB/64 GB temel versiyon için fiyatlar 190 $’dan başlarken, iki kat depolama alanı size 215 $ ‘a mal olacak. En yüksek 6GB/128GB versiyonu ise yaklaşık 230 $ fiyat etiketi taşıyacak.