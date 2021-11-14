Xiaomi Redmi Note 11T 5G Özellikleri Sızdırıldı

Redmi, bildiğiniz üzere Xiaomi‘nin bir alt markasıdır. Geçtiğimiz aylarda Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro+ olmak üzere üç akıllı telefondan oluşan Redmi Note 11 serisini tanıttı. Redmi’nin tanıttığı bu telefonlar 2022’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Ayrıca bu telefonlarda Snapdragon ile vitrinde olacak. Ancak yeni sızan bilgilere göre Kasım ayının sonlarında bir lansmanda Xiaomi Redmi Note 11T 5G‘yi teknoloji severlerle tanıtacak.

Özellikle sızan bilgilerde, Redmi Note 11T 5G’nin Dimensity 810 SoC, 6.6″ FullHD+ 90Hz ekran ve 33W şarjlı 5.000 mAh pil dahil özelliklerini dikkatleri çekti. Muhtemelen Android 11 olan bu cihazda, üç farklı depolama alanı olacak. Bunlar; 6GB/64GB, 6GB/128GB ve 8GB/128GB. Redmi Note 11T 5G’nin kamerası ise merak konusu olmuştu. Sızan bilgilere göre, Redmi Note 11T 5G’de toplam üç kamera bulunacak. Bunlar, ön tarafta 16MP selfie, arkada 50MP birincil kamera ve 8MP ultra geniş ünite şeklinde olacak.

Redmi Note 11T 5G, beyaz, mat siyah ve mavi renklerde piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak fiyatı ve hangi pazarlarda yer alacağı konusunda bir bilgi verilmedi. 30 Kasım’da düzenlenecek olan lansmanın ardından bu bilgilerin netlik kazanacağı tahmin ediliyor.

Redmi Note 11T 5G, Temmuz ayında piyasaya sürülen Redmi Note 10T 5G’nin tasarımdan çok farklı şekilde olacak. Ayrıca sızan özellikler, daha geniş bir kamera yüzeyinin olacağını işaret ediyor. Ancak tüm detaylı bilgilerin Kasım sonunda düzenlenecek lansman ile ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

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