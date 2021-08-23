Xiaomi Yeni Büyük Lansman Tarihini Açıkladı – 15 Eylül!

Bugün erken saatlerde Xiaomi, 15 Eylül 2021’de yeni bir ürün lansman etkinliğine ev sahipliği yapacağını duyurdu. Şirket, önümüzdeki ay hangi ürünü piyasaya sürmeyi planladığını henüz açıklamasa da, Mi Pad 5 tableti ve Mi 11T akıllı telefonu satışa sunması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi, haberi resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı ve “Bunun hepiniz için heyecan verici bir an olacağına söz veriyoruz!” diye ekledi. Ne yazık ki şirket, 15 Eylül küresel lansman etkinliğiyle ilgili hiçbir ayrıntı açıklamadı.

Her ne kadar markanın küresel pazarda Mi Pad 5 serisi tabletlerini resmi olarak duyurması muhtemel olsa da yeni tablet serisiyle birlikte Mi 11T‘yi de piyasaya sürebilir.

Eski raporlara göre, K11R kod adı Mi 11T akıllı telefonuna ait. Mi 10T‘nin 144Hz yenileme hızından bir adım geride kalan 120Hz 20:9 en boy oranına sahip bir ekranla gelmesi bekleniyor. Ancak artık yeni modelde bir OLED panel bulunabilir.

Kameralara gelince, Xiaomi Mi 11T, 64MP OmniVision OV64B ana sensöre, Sony IMX355 ultra geniş lense ve 3x ‘telemacro’ kameraya sahip olarak listeleniyor.

Küresel olarak satışa sunulacak olan Mi Pad 5 serisi, 120Hz yenileme hızına ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 11 inçlik bir ekran sunuyor. Ekran 275 PPI piksel yoğunluğuna sahip ve 1500:1 kontrast oranıyla anti-mavi ışığı destekliyor.

Pro modelinde 13MP + 5MP çift arka kamera sistemi bulunurken, Mi Pad 5 13MP tek kamera sistemine sahip. Seri, selfieler için 8MP ön kamera destekliyor.

Pro modeli ise, Qualcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından destekleniyor ve standart modelin içinde bir Snapdragon 860 işlemci bulunuyor. Her iki tablet de 6GB RAM ve 128GB dahili depolama ile geliyor.

Her iki tablet de pilde farklılık gösterir. Mi Pad 5 Pro, 67W hızlı şarj desteğine sahip 8.600mAh pil barındırıyor. Öte yandan Mi Pad 5, 33W hızlı şarj teknolojisine sahip 8.720mAh pil barındırıyor. Bakalım küresel modelde ne gibi farklılıklar olacak.

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