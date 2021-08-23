Xiaomi Mi 11T Pro, Eylül Lansmanından Önce Sertifika Aldı!

Geçen yıl Xiaomi, Ekim ayında Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlarını duyurdu ve her iki telefon da Ekim ayında satın alınabilir hale geldi. Görünüşe göre şirket şimdi Mi 11T serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir. Bunun nedeni ise, Mi 11T Pro‘nun bugün Tayland Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu (NBTC) tarafından sertifikalandırılmış olması diyebiliriz.

NBTC listesi, 2107113SG model numaralı Xiaomi telefonunun Xiaomi Mi 11T Pro adıyla satışa sunulacağını doğruluyor. Bu model numarası, cihazın global versiyonuna ait. Liste, telefonun ana özelliklerinden hiçbirini göstermiyor ancak 5G bağlantısı için destek taşıdığını doğruluyor.

Yakın zamanda, MediaTek Dimensity işlemci tarafından desteklenen 2108111RG model numaralı bir Xiaomi akıllı telefon da onaylandı ve bunun yakında çıkacak Mi 11T olduğuna inanılıyor ve yonga setinin Dimensity 1200 işlemci olması bekleniyor.

Kamera bölümünde ise daha önce piyasaya sürülen modellerin performansı oldukça iyi ve şirketin Mi 11 Lite ile aynı kamera konfigürasyonunu sunmaya devam etmesi bekleniyor. Bu, telefonun 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş sensör ve 5 megapiksel tele makro lensten oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olabileceği anlamına geliyor. Ön tarafta, cihazın 16 megapiksellik bir kamera sunması bekleniyor.

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