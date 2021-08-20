Xiaomi Mi 11T Pro, Gelecek Ay Raflarda Yerini Alacak!

Xiaomi, bu yıl amiral gemisi Mi 11 serisi altında birkaç akıllı telefon modeli piyasaya sürdü ve şimdi de başka bir model olan Mi 11T Pro‘yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Xiaomi’nin yeni akıllı telefonuyla ilgili birkaç bilgi gün yüzüne çıktı. Vietnamlı bir Youtube kanalı, yepyeni Mi 11T Pro amiral gemisi akıllı telefondan neler bekleyebileceğimize dair detayları açıkladı.

Yapı açısından rapor, telefonun plastik bir arka panelle geleceğini, ancak telefonun sağlam olması için çerçevenin metal yapıya sahip olacağını söylüyor. Ön kameranın muhafazasına gelince, ekranda bir delik olacak.

Rapor, Xiaomi’nin ekran yenileme hızını 144Hz’den 120Hz’e düşüreceğini ancak LCD panel yerine AMOLED ekran sunacağını ekliyor.

Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 888 veya Snapdragon 888 Plus yonga seti tarafından destekleniyor.

Yakın zamanda, MediaTek Dimensity işlemci tarafından desteklenen 2108111RG model numaralı bir Xiaomi akıllı telefon da onaylandı ve bunun yakında çıkacak Mi 11T olduğuna inanılıyor ve yonga setinin Dimensity 1200 işlemci olması bekleniyor.

Kamera bölümünde ise daha önce piyasaya sürülen modellerin performansı oldukça iyi ve şirketin Mi 11 Lite ile aynı kamera konfigürasyonunu sunmaya devam etmesi bekleniyor. Bu, telefonun 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş sensör ve 5 megapiksel tele makro lensten oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olabileceği anlamına geliyor. Ön tarafta, cihazın 16 megapiksellik bir kamera sunması bekleniyor.

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