Xiaomi, Yeni Otonom Projesi İçin Kolları Sıvadı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, otonom bir elektrikli araç üretme arayışında ilerleme kaydediyor. Şirket, Mayıs 2021’den bu yana bir Xiaomi otomobil markasının geliştirilmesine önemli bir yatırım yaptı. Xiaomi CEO’su Lei Jun şimdi Xiaomi Pilot Technology adlı şirket içi otonom sürüş çözümünü duyurdu. Yeni teknoloji, şirketin Ar-Ge ekibi tarafından 500 milyon dolarlık fonla geliştiriliyor.

Xiaomi’nin yeni teknolojisi, şirketin bir Xiaomi EV otomobili yapma yolunda ilk adımı olarak karşımıza çıkıyor. Teknoloji, yeni nesil kendi kendine sürüş teknolojisi olarak lanse ediliyor. Xiaomi, yeni kendi kendine sürüş teknolojisini özetleyen kısa bir video paylaştı.

Marka, 2024 yılına kadar akıllı EV endüstrisinde bir endüstri lideri olmayı hedeflediğini söylüyor. EV hedeflerini yönlendiren Ar-Ge ekibini oluşturmak için 500’den fazla uzmanı işe aldı. Xiaomi de bu süreçte birçok stratejik yatırım ve satın alma gerçekleştirdi. Xiaomi CEO’su, ekibin önceki beklentileri aştığına inanıyor ve bu, işe alınan ekibin kalitesinin kanıtı.

Xiaomi, yıl sonuna kadar 600 üyeye ulaşması beklenen Ar-Ge ekibine küresel yetenekler katmaya devam ettiğini söyledi. Şirket, yapay zeka uzmanlarından ve şirketlerden uzmanlık topladı. Xiaomi otonom EV için gereken teknolojiyi üçüncü taraf girdileri olmadan ve rekor sürede tamamen geliştirmeyi umuyor.

Xiaomi Pilot Teknolojisi, otomatik robotik kol şarjı, otonom vale park hizmeti, ayrılmış park alanı ve diğer birçok yenilikçi hizmete sahip olacak. 140 test aracından oluşan bir filo, yeni otonom sürüş çözümünün doğuşunu müjdeleyecek. Xiaomi, otonom EV üretimine 10 milyar dolara kadar yatırım sözü verdi. İki yıl içinde hedefini aşmayı umuyor.