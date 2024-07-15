Ana Sayfa » Otomobil Xiaomi’nin Arabası Xiaomi SU8 Satışa Çıkmayacak! Otomobil Xiaomi’nin Arabası Xiaomi SU8 Satışa Çıkmayacak! Ayşen Sıla 3 Görüntüleme

Wang Hua, Xiaomi’nin Halkla İlişkiler Departmanı Genel Müdürü, resmen Xiaomi SU8 söylentisini yalanladı. Şu anda Xiaomi SU8’in olmadığını doğruladı.

Xiaomi SU8’in varlığıyla ilgili birçok söylentiyle karşılaştık. Bir otomotiv medyası 15 Temmuz’da Xiaomi SU8’in iki posterini çekti. Posterlerden biri “Xiaomi SU8” in 16 Temmuz’da tanıtılacağını belirtiyor. Poster ayrıca, iddia edilen Xiaomi SU7’nin üst modeli olan aracın gerçekçi görüntülerini içeriyor.

Resmi kişi, posterlerin sahte olduğunu ve SU7’nin çalışmalarının olmadığını doğruladığında, birçok kişi Xiaomi SU9’un olabileceğini tahmin etti. Son zamanlarda, Xiaomi’nin ilk SUV’si olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar online ortaya çıktı. Bir önceki rapora göre, araç MX11 kod adıyla içeriden adlandırılıyor ve 2025 yılında tanıtılması bekleniyor.

Fanlar tarafından yapılan SUV tasarımları, Xiaomi SU7’den birçok tasarım öğesini koruyor. Bunlar, farlar, kapı kolları, çakıl tarzı lazer radar, Satürn halkası arka stop lambaları ve taç şeklinde alaşım jantlarını içeriyor. Bir kaynağa göre, bu SUV muhtemelen şirketin ikinci EV’si olacak. Bununla birlikte, piyasaya sürülmesi ise en az bir yıl alacak.

Bununla birlikte, Haziran ayında şirket SU7’nin 10.000’den fazla birim sattı ve bu ay da 10.000’den fazla birim satması bekleniyor. Xiaomi Auto’nun bu yıl toplam 100.000 EV teslim etme planları olduğu bildiriliyor. Şirket, talebi karşılamak için EV üretimini artırdı. Haziran ayında iki vardiya üretimine başladılar ve aylık 10.000 birimlik bir teslimat hedefini garanti altına aldılar.